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Минобороны сообщило о новых подтверждениях разработки на Украине биооружия - РИА Новости, 19.06.2026
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12:54 19.06.2026 (обновлено: 15:47 19.06.2026)
Минобороны сообщило о новых подтверждениях разработки на Украине биооружия

МО РФ в ходе СВО получило новые подтверждения разработки биооружия на Украине

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны получило новые данные о разработке биологического оружия на Украине.
  • Правовой основой для исследований было соглашение с американским военным ведомством от 2005 года.
  • Работы проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям.
  • Основными подрядчиками выступали компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл".
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. У Минобороны за время СВО появились новые данные о разработке биологического оружия на Украине, сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
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"Нами получены <...> документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины. <...> Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства", — сказал он.

© Минобороны России/MAX

Материал, опубликованный Минобороны

Материал, опубликованный в пресс-релизе Главы национальной разведки РФ

Материал, опубликованный Минобороны

© Минобороны России/MAX
1 из 2
© Минобороны России/MAX

Материал, опубликованный Минобороны

Материал, опубликованный в пресс-релизе Главы национальной разведки РФ

Материал, опубликованный Минобороны

© Минобороны России/MAX
2 из 2

Материал, опубликованный Минобороны

© Минобороны России/MAX
1 из 2

Материал, опубликованный Минобороны

© Минобороны России/MAX
2 из 2
Места дислокации таких лабораторий подтверждают в том числе данные американской Нацразведки, опубликованные в конце прошлой недели. Однако, как отметил Ртищев, туда не включили проекты "Ю-Пи".
По его словам, правовой основой для исследований было соглашение с Вашингтоном от 2005 года. Работы проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям. Координацией занималось Управление по снижению угрозы Минобороны США.
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Основными подрядчиками выступали компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл". Они строили объекты и поставляли оборудование. Средства распределялись по системе грантов через Украинский и Международный научно-технологические центры.
О попытках разработки компонентов для биооружия говорит и номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова, который реконструирует Вашингтон. Там же выявили завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза.
«
"Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности — абсолютно ложны", — сказал Ртищев.
Полученные данные, как он отметил, в очередной раз подтверждают нарушение Киевом Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
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