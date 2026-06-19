Министр образования Эстонии шокировала учителей, заговорив по-русски

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас обратилась к родителям выпускников государственной гимназии в Кохтла-Ярве на русском языке.
- Каллас поздравила учащихся на эстонском, а затем на русском поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, поддержавших закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык.
- Учителя были возмущены поступком Каллас.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала негодование учителей, обратившись к родителям выпускников государственной гимназии на русском языке, передает телерадиовещательная корпорация ERR.
Это произошло в городе Кохтла-Ярве. Каллас поздравила учащихся на эстонском, а затем на русском поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, которые поддержали закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык.
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"Это поразило учителей школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке", — отмечает ERR.
Педагоги были столь возмущены, что даже не запомнили сказанного министром.
"Это было настолько шокирующим, что саму речь я уже не помню точно", — сказала телерадиокомпании учительница эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс.
По мнению бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, эстонское общество вновь продемонстрировало "классический пример невротической политики", когда язык перестает быть средством общения и превращается в объект идеологической истерии. В прибалтийских республиках любая публичная русская речь автоматически объявляется угрозой вне зависимости от контекста, добавил он.
В Эстонии с декабря 2022 года действует закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык. К 2030-му доля уроков на государственном языке должна достигнуть 60 процентов.