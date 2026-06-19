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Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для электроники - РИА Новости, 19.06.2026
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09:37 19.06.2026
Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для электроники

Минфин России не поддержал налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Роман Галкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин России не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, а также роботов и беспилотных систем.
  • Минпромторг подготовил проект изменений в постановление правительства № 1310, который определяет перечень электронной продукции, на которую распространяются налоговые льготы.
  • Минфин пояснил, что расширение льгот приведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов в размере 13,05 миллиарда рублей в 2027 году и 14,05 миллиарда рублей в 2028 году.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минфин России не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, а также роботов и беспилотных систем, пишет газета "Ведомости".
По данным издания, Минпромторг подготовил проект изменений в постановление правительства № 1310. Оно определяет перечень электронной продукции, на которую распространяются налоговые льготы (ставка налога на прибыль 8% вместо базовой 25%, страховые взносы – 7,6% вместо стандартных 30%).
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Сейчас в него входят 32 типа различной электронной продукции, включая телефоны, компьютеры и ноутбуки, смарт-карты, кассовые терминалы, процессоры, принтеры, отдельные части вычислительных машин и др.
"Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, аудио-, видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем", - пишет газета, ссылаясь на комментарии Минфина на подготовленный Минпромторгом проект расширения мер поддержки.
Минфин, по данным газеты, пояснил, что расширение льгот приведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов в размере 13,05 миллиарда рублей в 2027 году и 14,05 миллиарда рублей в 2028 году, и эти затраты потребуют определения источника дополнительного финансирования.
Распространить льготы на электронную, робототехническую и беспилотную продукцию Минпромторг предложил еще в 2025 году, указала газета.
В июле 2025 года президент России Владимир Путин поручил представить предложения о применении к организациям в сферах станкостроения, автоматизации и робототехники пониженных ставок по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов (по аналогии с льготами, применяемыми в сфере радиоэлектронной промышленности).
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