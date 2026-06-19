Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для электроники

Сейчас в него входят 32 типа различной электронной продукции, включая телефоны, компьютеры и ноутбуки, смарт-карты, кассовые терминалы, процессоры, принтеры, отдельные части вычислительных машин и др.

Минфин, по данным газеты, пояснил, что расширение льгот приведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов в размере 13,05 миллиарда рублей в 2027 году и 14,05 миллиарда рублей в 2028 году, и эти затраты потребуют определения источника дополнительного финансирования.