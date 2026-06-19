МИД России прокомментировал договоренности США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей между США и Ираном.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей США и Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.