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МИД России прокомментировал договоренности США и Ирана - РИА Новости, 19.06.2026
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18:38 19.06.2026 (обновлено: 18:47 19.06.2026)
МИД России прокомментировал договоренности США и Ирана

МИД: Россия надеется на добросовестное выполнение договоренностей США и Ирана

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей между США и Ираном.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей США и Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
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