Неонацисты вербуют европейцев на молодежных мероприятиях

КУРСК, 19 июн – РИА Новости. Международная неонацистская организация Blood & Honour* (запрещена в России) активно вербует молодежь в Европе через спортивные и музыкальные мероприятия, куда молодые люди приходят для поиска друзей, а затем использует их для распространения нацистской идеологии, сообщила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

"Они (Blood & Honour* - ред.) очень плотно работают с разными маленькими подразделениями, отделениями именно для вербовки своих людей. В основном это как раз спортивные мероприятия, музыкальные, куда молодежь приходит, чтобы именно найти друзей. Их там подхватывают, а потом уже используют в своих целях, например, для распространения идеологии", – рассказала активистка.