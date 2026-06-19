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Неонацисты вербуют европейцев на молодежных мероприятиях - РИА Новости, 19.06.2026
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01:32 19.06.2026
Неонацисты вербуют европейцев на молодежных мероприятиях

РИА Новости: неонацисты вербуют европейцев на молодежных мероприятиях

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная неонацистская организация Blood & Honour* активно вербует молодежь в Европе через спортивные и музыкальные мероприятия.
  • Организация использует завербованных молодых людей для распространения нацистской идеологии.
КУРСК, 19 июн – РИА Новости. Международная неонацистская организация Blood & Honour* (запрещена в России) активно вербует молодежь в Европе через спортивные и музыкальные мероприятия, куда молодые люди приходят для поиска друзей, а затем использует их для распространения нацистской идеологии, сообщила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"Они (Blood & Honour* - ред.) очень плотно работают с разными маленькими подразделениями, отделениями именно для вербовки своих людей. В основном это как раз спортивные мероприятия, музыкальные, куда молодежь приходит, чтобы именно найти друзей. Их там подхватывают, а потом уже используют в своих целях, например, для распространения идеологии", – рассказала активистка.
Международная неонацистская организация и музыкальная промоутерская сеть Blood & Honour* ("Кровь и честь"*) была основана в Великобритании в 1987 году. Название происходит от лозунга гитлерюгенда "Blut und Ehre" ("Кровь и честь").
Объединение признано экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года. За публичную демонстрацию символики и атрибутики этой организации в РФ предусмотрены административная и уголовная ответственность.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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