Праздник на поле и беспорядки на улицах: как хозяева ЧМ вышли в плей-офф

Сборная Мексики уверенно вышла в плей-офф чемпионата мира. РИА Новости рассказывает, как хозяевам удалось победить одну из самых нахваливаемых команд мундиаля и чем все закончилось после.
Столкнулся с партнером и потерял мяч
Это была битва за плей-офф. До домашнего мундиаля команда Хавьера Агирре провела восемь товарищеских матчей, в которых не потерпела ни одного поражения и пропустила всего два мяча. На ноль мексиканцы сыграли и в стартовой встрече ЧМ против ЮАР.
Многие перед встречей делали ставку на Южную Корею. Уж очень она впечатлила на фоне сборной Чехии. Организованная и отлично физически подготовленная команда, умеющая играть в умный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку.
Уже на 16-й минуте мексиканцы пропустили передачу из глубины, Сон Хын Мин вышел один на один с Раулем Ранхелем, перекинул вратаря, но с линии ворота мяч выбил Эдсон Альварес, заменивший удаленного в прошлом матче Сесара Монтеса. Правда, позже арбитр зафиксировал оффсайд.
19 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Через пять минут Хорхе Санчес с правого фланга выложил мяч в центр штрафной, но удар Хулиана Киньонеса головой получился незамысловатым. В концовке первого тайма корейцы не реализовали еще пару моментов.
Вторая половина началась с прохода по левому флангу защитника Хесуса Гальярдо, но в створ он не попал. Через минуту Киньонес навесил в район 11-метровой отметки, голкипер вроде бы зафиксировал мяч, но столкнулся с партнером и выпустил его четко под удар Луиса Ромо, открывшего счет. "Я не знаю, что случилось в моменте с голом, я не мог поговорить с игроками. Это было досадное происшествие", - признал главный тренер корейцев Хон Мен Бо.
© REUTERS / Daniel BecerrilОшибка вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю в матче с командой Мексики
© REUTERS / Daniel Becerril
Ошибка вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю в матче с командой Мексики
"Всю жизнь мечтал об этом"
На 75-й минуте хозяева могли забить вновь, но Рауль Хименес не сумел переиграть вратаря. Отлично пробил издали Обед Варгас, но Ким Сын Гю спас свою сборную. Корейцы дважды могли сравнять в концовке, но выручил Ранхель.
"Я всю жизнь мечтал об этом, - цитирует Ромо AS. – Да, я уже был на чемпионате мира, но на поле не выходил. Сегодня дебютировал, и хотел по-настоящему насладиться моментом. Выложился на полную. И одна из мечт сбылась".
© REUTERS / Quetzalli Nicte-HaБолельщики сборной Мексики празднуют выход команды из группы на чемпионате мира
© REUTERS / Quetzalli Nicte-Ha
Болельщики сборной Мексики празднуют выход команды из группы на чемпионате мира
Мексиканцы стали первой сборной, вышедшей в плей-офф с первого места. В их активе шесть очков, у сборной Южной Кореи – три, а у чехов и южноафриканцев, сыгравших вничью – по одному.
В 1/16 финала хозяева вновь будут играть на родном стадионе "Ацтека". "Фактор домашнего чемпионата мира очень важен, - отметил Агирре. – Это бесценно. Рад, что не нужно уезжать из страны. Наша цель – улучшать результаты и войти в первую десятку рейтинга ФИФА".
Ночью тысячи мексиканцев высыпали на улицы, празднуя успех сборной. В некоторых регионах ликование переросло в беспорядки, но до серьезных происшествий не дошло.