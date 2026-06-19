Праздник на поле и беспорядки на улицах: как хозяева ЧМ вышли в плей-офф

Сборная Мексики уверенно вышла в плей-офф чемпионата мира. РИА Новости рассказывает, как хозяевам удалось победить одну из самых нахваливаемых команд мундиаля и чем все закончилось после.

Столкнулся с партнером и потерял мяч

Это была битва за плей-офф. До домашнего мундиаля команда Хавьера Агирре провела восемь товарищеских матчей, в которых не потерпела ни одного поражения и пропустила всего два мяча. На ноль мексиканцы сыграли и в стартовой встрече ЧМ против ЮАР.

Многие перед встречей делали ставку на Южную Корею. Уж очень она впечатлила на фоне сборной Чехии. Организованная и отлично физически подготовленная команда, умеющая играть в умный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку.

Уже на 16-й минуте мексиканцы пропустили передачу из глубины, Сон Хын Мин вышел один на один с Раулем Ранхелем, перекинул вратаря, но с линии ворота мяч выбил Эдсон Альварес, заменивший удаленного в прошлом матче Сесара Монтеса. Правда, позже арбитр зафиксировал оффсайд.

Через пять минут Хорхе Санчес с правого фланга выложил мяч в центр штрафной, но удар Хулиана Киньонеса головой получился незамысловатым. В концовке первого тайма корейцы не реализовали еще пару моментов.

Вторая половина началась с прохода по левому флангу защитника Хесуса Гальярдо, но в створ он не попал. Через минуту Киньонес навесил в район 11-метровой отметки, голкипер вроде бы зафиксировал мяч, но столкнулся с партнером и выпустил его четко под удар Луиса Ромо, открывшего счет. "Я не знаю, что случилось в моменте с голом, я не мог поговорить с игроками. Это было досадное происшествие", - признал главный тренер корейцев Хон Мен Бо.

© REUTERS / Daniel Becerril Ошибка вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю в матче с командой Мексики © REUTERS / Daniel Becerril Ошибка вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю в матче с командой Мексики

"Всю жизнь мечтал об этом"

На 75-й минуте хозяева могли забить вновь, но Рауль Хименес не сумел переиграть вратаря. Отлично пробил издали Обед Варгас, но Ким Сын Гю спас свою сборную. Корейцы дважды могли сравнять в концовке, но выручил Ранхель.

"Я всю жизнь мечтал об этом, - цитирует Ромо AS. – Да, я уже был на чемпионате мира, но на поле не выходил. Сегодня дебютировал, и хотел по-настоящему насладиться моментом. Выложился на полную. И одна из мечт сбылась".

© REUTERS / Quetzalli Nicte-Ha Болельщики сборной Мексики празднуют выход команды из группы на чемпионате мира © REUTERS / Quetzalli Nicte-Ha Болельщики сборной Мексики празднуют выход команды из группы на чемпионате мира

Мексиканцы стали первой сборной, вышедшей в плей-офф с первого места. В их активе шесть очков, у сборной Южной Кореи – три, а у чехов и южноафриканцев, сыгравших вничью – по одному.

В 1/16 финала хозяева вновь будут играть на родном стадионе "Ацтека". "Фактор домашнего чемпионата мира очень важен, - отметил Агирре. – Это бесценно. Рад, что не нужно уезжать из страны. Наша цель – улучшать результаты и войти в первую десятку рейтинга ФИФА".