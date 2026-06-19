Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия).
- В матче четвертьфинала Медведев проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В матче четвертьфинала турнира Медведев (7-я ракетка мира) проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру (81) со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 45 минут.
Медведев является двукратным финалистом турнира (2022, 2025). В полуфинале Альтмайер сыграет против победителя встречи Фрэнсис Тиафо (США, 26) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4).
Halle Open
19 июня 2026 • начало в 18:10
Завершен
2 : 16:46:76:4