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Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Халле - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Теннис
 
20:57 19.06.2026 (обновлено: 21:18 19.06.2026)
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Халле

Медведев проиграл Альтмайеру и не смог выйти в полуфинал турнира в Халле

© REUTERS / Benoit TessierДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
Даниил Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия).
  • В матче четвертьфинала Медведев проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В матче четвертьфинала турнира Медведев (7-я ракетка мира) проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру (81) со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 45 минут.
Медведев является двукратным финалистом турнира (2022, 2025). В полуфинале Альтмайер сыграет против победителя встречи Фрэнсис Тиафо (США, 26) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Halle Open
19 июня 2026 • начало в 18:10
Завершен
Даниэль Альтмайер
2 : 16:46:76:4
Даниил Медведев
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