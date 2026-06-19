Краткий пересказ от РИА ИИ
- Денис Мантуров осмотрел новый российский внедорожник Sollers S9 в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область.
- Полномасштабное серийное производство Sollers S9 стартует в сентябре 2026 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров осмотрел новый российский внедорожник Sollers S9 в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область, следует из видео секретариата Мантурова.
В секретариате добавили, что Мантуров также ознакомился с планами по запуску производства полноразмерного рамного внедорожника Sollers S9. В настоящее время собрана и передана на сертификацию пилотная партия внедорожников.
Полномасштабное серийное производство Sollers S9 по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов стартует в сентябре 2026 года.
Как сообщали ранее в компании "Соллерс", полноприводный рамный внедорожник будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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4 июня, 11:48