МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров осмотрел новый российский внедорожник Sollers S9 в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область, следует из видео секретариата Мантурова.

Полномасштабное серийное производство Sollers S9 по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов стартует в сентябре 2026 года.