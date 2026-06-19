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Магомедшарипов встретится с Росасом в своем первом бою с 2019 года - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Единоборства
 
23:35 19.06.2026
Магомедшарипов встретится с Росасом в своем первом бою с 2019 года

Магомедшарипов встретится с американцем Росасом в своем первом бою с 2019 года

© BELLATOR MMAХасан Магомедшарипов
Хасан Магомедшарипов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© BELLATOR MMA
Хасан Магомедшарипов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший станет соперником российского бойца ММА Забита Магомедшарипова на турнире российской лиги ACB JJ.
  • Бой по правилам бразильского джиу-джитсу состоится 5 июля в Москве.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американец мексиканского происхождения Рауль Росас - младший станет соперником российского бойца смешанных единоборств (ММА) Забита Магомедшарипова на турнире российской лиги ACB JJ, сообщается на странице промоушена в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На турнирах ACB JJ проводятся поединки по правилам бразильского джиу-джитсу. Бой состоится 5 июля в Москве.
Магомедшарипову 35 года. В 2022 году россиянин завершил карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара. Всего за карьеру у Магомедшарипова 18 побед в 19 поединках в смешанных единоборствах (ММА). На счету 21-летнего Росаса 12 побед и одно поражение. С 2022 года он выступает в UFC в легчайшей весовой категории.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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