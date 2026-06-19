Магомедшарипов встретится с Росасом в своем первом бою с 2019 года

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американец мексиканского происхождения Рауль Росас - младший станет соперником российского бойца смешанных единоборств (ММА) Забита Магомедшарипова на турнире российской лиги ACB JJ, сообщается на странице промоушена в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).