Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший станет соперником российского бойца ММА Забита Магомедшарипова на турнире российской лиги ACB JJ.
- Бой по правилам бразильского джиу-джитсу состоится 5 июля в Москве.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американец мексиканского происхождения Рауль Росас - младший станет соперником российского бойца смешанных единоборств (ММА) Забита Магомедшарипова на турнире российской лиги ACB JJ, сообщается на странице промоушена в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На турнирах ACB JJ проводятся поединки по правилам бразильского джиу-джитсу. Бой состоится 5 июля в Москве.
Магомедшарипову 35 года. В 2022 году россиянин завершил карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара. Всего за карьеру у Магомедшарипова 18 побед в 19 поединках в смешанных единоборствах (ММА). На счету 21-летнего Росаса 12 побед и одно поражение. С 2022 года он выступает в UFC в легчайшей весовой категории.