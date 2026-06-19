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МАГАТЭ оценило сроки восстановления ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС - РИА Новости, 19.06.2026
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18:26 19.06.2026 (обновлено: 18:29 19.06.2026)
МАГАТЭ оценило сроки восстановления ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС

МАГАТЭ: восстановление ЛЭП "Днепровская", питающей ЗАЭС, займет несколько дней

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская", питающей ЗАЭС, могут занять несколько дней.
  • Ремонтные работы чрезвычайно сложные с технической точки зрения.
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская", питающей ЗАЭС, могут занять несколько дней, они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Предполагается, что работы займут несколько дней, поскольку ремонтные работы чрезвычайно сложные с технической точки зрения", - говорится в сообщении Агентства.
Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП "Днепровская" в период согласованного "режима тишины" на время проведения ремонтных работ.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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