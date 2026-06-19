МАГАТЭ оценило сроки восстановления ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС

ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская", питающей ЗАЭС, могут занять несколько дней, они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).