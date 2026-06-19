Начались работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работы по восстановлению основной линии электропередачи «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС, начались в рамках локального режима прекращения огня.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал начало ремонта основной ЛЭП станции значительным шагом для ядерной безопасности.
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению основной линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, начались в пятницу в рамках локального режима прекращения огня, заявило МАГАТЭ.
"Работы по ремонту основной линии "Днепровская" 750 киловольт, питающей ЗАЭС, начались сегодня в рамках локального прекращения огня", - говорится в заявлении на сайте Агентства.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал начало ремонта основной ЛЭП станции значительным шагом для ядерной безопасности.