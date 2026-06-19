Начались работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская"

ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению основной линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, начались в пятницу в рамках локального режима прекращения огня, заявило МАГАТЭ.

"Работы по ремонту основной линии "Днепровская" 750 киловольт, питающей ЗАЭС, начались сегодня в рамках локального прекращения огня", - говорится в заявлении на сайте Агентства.