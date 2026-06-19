Рейтинг@Mail.ru
Начались работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 19.06.2026 (обновлено: 18:24 19.06.2026)
Начались работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская"

МАГАТЭ: начались работы по восстановлению ЛЭП "Днепровская"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы по восстановлению основной линии электропередачи «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС, начались в рамках локального режима прекращения огня.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал начало ремонта основной ЛЭП станции значительным шагом для ядерной безопасности.
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению основной линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, начались в пятницу в рамках локального режима прекращения огня, заявило МАГАТЭ.
"Работы по ремонту основной линии "Днепровская" 750 киловольт, питающей ЗАЭС, начались сегодня в рамках локального прекращения огня", - говорится в заявлении на сайте Агентства.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал начало ремонта основной ЛЭП станции значительным шагом для ядерной безопасности.
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
На ЗАЭС прокомментировали удар ВСУ по транспортному цеху
Вчера, 10:32
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала