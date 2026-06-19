Спикер нижегородского парламента Люлин поздравил медиков Дзержинска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил ветеранов и действующих сотрудников сферы здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Спикер регионального парламента подчеркнул, что профессия врача – это ежедневное испытание на человечность, и жители Дзержинска в полной мере оценили мужество и самоотверженность медиков в период пандемии коронавируса. Особые слова благодарности были адресованы военным врачам, которые сегодня, рискуя жизнью, спасают раненых в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были обозначены ключевые направления развития городского здравоохранения. Сейчас в Дзержинске идет реорганизация лечебных учреждений: базовыми становятся 2-я больница и Больница скорой медицинской помощи (БСМП). В планах – масштабное переоснащение Перинатального центра в 2027 году и возвращение госпиталю ветеранов войн имени Самарина статуса самого современного реабилитационного центра.

Особое внимание было уделено БСМП. Люлин сообщил, что недавно здесь провели капитальный ремонт и увеличили мощность реанимации вдвое, при этом ежедневный поток пациентов в дзержинскую "скорую" превышает показатели московского института Склифосовского. Решена проблема оказания помощи при инсультах и инфарктах, а уже в 2027 году на базе больницы планируется создать региональный сосудистый центр. Для этого будет установлен современный ангиограф, позволяющий проводить точную диагностику и малоинвазивные операции.

Спикер также отметил, что к развитию отрасли активно подключается бизнес: при поддержке местных предприятий в филиале онкодиспансера открылась новая операционная.

Говоря о кадровом вопросе, Люлин отметил положительную динамику: уже третий год в региональное здравоохранение приходит больше специалистов, чем уходит. За последний год в области отремонтировано 320 объектов здравоохранения – почти столько же, сколько за предыдущие пять лет.

В завершение своего выступления спикер призвал медиков активно включиться в процесс возвращения бойцов СВО к мирной жизни, которым понадобится качественная медицинская и психологическая реабилитация.