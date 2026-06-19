Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин поздравил медиков Дзержинска - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
15:03 19.06.2026 (обновлено: 15:16 19.06.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин поздравил медиков Дзержинска

Люлин поздравил медиков Дзержинска

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с медицинскими работниками в ДК "Химиков"
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с медицинскими работниками в ДК Химиков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с медицинскими работниками в ДК "Химиков"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил ветеранов и действующих сотрудников сферы здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Спикер регионального парламента подчеркнул, что профессия врача – это ежедневное испытание на человечность, и жители Дзержинска в полной мере оценили мужество и самоотверженность медиков в период пандемии коронавируса. Особые слова благодарности были адресованы военным врачам, которые сегодня, рискуя жизнью, спасают раненых в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ходе встречи были обозначены ключевые направления развития городского здравоохранения. Сейчас в Дзержинске идет реорганизация лечебных учреждений: базовыми становятся 2-я больница и Больница скорой медицинской помощи (БСМП). В планах – масштабное переоснащение Перинатального центра в 2027 году и возвращение госпиталю ветеранов войн имени Самарина статуса самого современного реабилитационного центра.
Особое внимание было уделено БСМП. Люлин сообщил, что недавно здесь провели капитальный ремонт и увеличили мощность реанимации вдвое, при этом ежедневный поток пациентов в дзержинскую "скорую" превышает показатели московского института Склифосовского. Решена проблема оказания помощи при инсультах и инфарктах, а уже в 2027 году на базе больницы планируется создать региональный сосудистый центр. Для этого будет установлен современный ангиограф, позволяющий проводить точную диагностику и малоинвазивные операции.
Спикер также отметил, что к развитию отрасли активно подключается бизнес: при поддержке местных предприятий в филиале онкодиспансера открылась новая операционная.
Говоря о кадровом вопросе, Люлин отметил положительную динамику: уже третий год в региональное здравоохранение приходит больше специалистов, чем уходит. За последний год в области отремонтировано 320 объектов здравоохранения – почти столько же, сколько за предыдущие пять лет.
В завершение своего выступления спикер призвал медиков активно включиться в процесс возвращения бойцов СВО к мирной жизни, которым понадобится качественная медицинская и психологическая реабилитация.
Завершилось мероприятие церемонией награждения 45 лучших работников медицинской сферы Дзержинска. Благодарственные письма председателя законодательного собрания, администрации города и городской думы получили врачи, медсестры, фельдшеры и другие специалисты, чей ежедневный труд спасает жизни и укрепляет здоровье жителей.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с участницами второго сезона образовательной программы Женское лидерство. Многодетные мамы. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин поблагодарил многодетных матерей
16 июня, 15:35
 
Нижегородская областьДзержинск (Донецкая область)Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Нижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала