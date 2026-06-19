В Лондоне двум украинцам вынесли приговор за попытку поджога дома Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральный уголовный суд Лондона Олд-бейли приговорил двух украинцев к семи и двум годам тюрьмы за попытку поджога дома Кира Стармера в 2025 году.
- 22-летний Роман Лавринович признан главным действующим лицом и организатором поджогов, он сможет выйти на свободу по условно-досрочному освобождению после четырех лет и восьми месяцев.
- Станислав Карпюк признан виновным в поджоге помещения без учета риска для жизни и приговорен к двум годам тюрьмы.
ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона Олд-бейли в пятницу приговорил двух украинцев к семи и двум годам тюрьмы за попытку поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу судья Нил Гарнхэм приговорил Лавриновича к семи годам за поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизни людей. Лавринович сможет выйти на свободу по условно-досрочному освобождению после четырех лет и восьми месяцев.
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"Вы, господин Лавринович, были главным действующим лицом и играли ведущую роль. Именно вы устроили каждый из трех пожаров. Вы провели необходимую разведку и приобрели необходимые материалы. Вы также получили оплату. Вы, Станислав Карпюк, все это время играли второстепенную роль", - заявил судья.
Карпюк был приговорен к двум годам тюрьмы за поджог помещения без учета риска для жизни.
Обвинение настаивало на том, что основным организатором поджогов был Лавринович. Он обсуждал поджоги с неким пользователем в мессенджере Telegram. Этот пользователь, который был сохранен в контактах Лавриновича как "Эль-гроши", предлагал деньги взамен на выполнение заданий. В качестве доказательств требовались фотоотчеты. Так, за поджог машины было предложено 2 тысячи фунтов (2,7 тысячи долларов).
Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.
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17 октября 2025, 16:25