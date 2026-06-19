Российские военные создают огневой мешок для остатков ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бойцы "Запада" берут последние силы ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок, сообщило Минобороны.

Подразделения беспилотных войск с помощью дронов-камикадзе и ударных БПЛА срывают контратаки противника, ротации, а также подвоз боеприпасов и личного состава.