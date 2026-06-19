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Российские военные создают огневой мешок для остатков ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 19.06.2026
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10:46 19.06.2026 (обновлено: 12:21 19.06.2026)
Российские военные создают огневой мешок для остатков ВСУ в Красном Лимане

Бойцы "Запада" создают огневой мешок для остатков ВСУ в Красном Лимане

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии создают огневой мешок для остатков украинских формирований в Красном Лимане.
  • Подразделения беспилотных войск срывают контратаки противника, ротации, а также подвоз боеприпасов и личного состава.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бойцы "Запада" берут последние силы ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок, сообщило Минобороны.
"Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки", — говорится в релизе.
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Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские военные вышли на северо-западные окраины населенного пункта и активно продвигаются в Заводском районе.
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