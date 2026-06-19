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Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет открытый кадровый набор - РИА Новости, 19.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:20 19.06.2026 (обновлено: 13:27 19.06.2026)
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет открытый кадровый набор

Максим Ликсутов: в столичной ОЭЗ пройдет открытый кадровый набор

© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет открытый кадровый набор
В ОЭЗ Технополис Москва пройдет открытый кадровый набор - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет открытый кадровый набор
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на площадке "Алабушево" пройдет 25 июня открытый кадровый набор, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"ОЭЗ "Технополис Москва" — флагман столичной промышленности. Здесь работают свыше 240 компаний, а количество созданных рабочих мест достигло 33 тысяч и продолжает расти. Предприятия расширяют мощности и открывают новые производства, поэтому высококвалифицированные специалисты требуются постоянно. Такие отборы дают москвичам реальную возможность устроиться в инновационные компании", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Данное мероприятие стартует в 11:00. Оно бесплатное, потребуется только предварительная регистрация.
Участникам предложат вакансии в сфере производства лекарств, фотонных интегральных схем, систем радиационного контроля, печатных плат, микросхем и датчиков, уточнили в пресс-службе. Студенты узнают о стажировках на ведущем фармацевтическом заводе. Также состоятся мастер-классы по составлению резюме и самопрезентации.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20 лет со дня основания. За этот период проект превратился из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, которые определяют технологический суверенитет страны. На данный момент на десяти площадках ОЭЗ "Технополис Москва" общей площадью 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, которые работают в различных отраслях: от микроэлектроники до ИТ и робототехники.
Также Москва развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места, что вносит вклад в развитие национального проекта "Кадры". Он направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.
Ранее Ликсутов рассказал, что московский завод "Биннофарм", который входит в "Биннофарм групп", подтвердил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города.
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