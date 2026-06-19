Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет открытый кадровый набор

"ОЭЗ "Технополис Москва" — флагман столичной промышленности. Здесь работают свыше 240 компаний, а количество созданных рабочих мест достигло 33 тысяч и продолжает расти. Предприятия расширяют мощности и открывают новые производства, поэтому высококвалифицированные специалисты требуются постоянно. Такие отборы дают москвичам реальную возможность устроиться в инновационные компании", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Участникам предложат вакансии в сфере производства лекарств, фотонных интегральных схем, систем радиационного контроля, печатных плат, микросхем и датчиков, уточнили в пресс-службе. Студенты узнают о стажировках на ведущем фармацевтическом заводе. Также состоятся мастер-классы по составлению резюме и самопрезентации.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20 лет со дня основания. За этот период проект превратился из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, которые определяют технологический суверенитет страны. На данный момент на десяти площадках ОЭЗ "Технополис Москва" общей площадью 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, которые работают в различных отраслях: от микроэлектроники до ИТ и робототехники.