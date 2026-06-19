Врач рассказал, как снизить риск пищевого отравления летом

По словам врача, особый риск отравиться возникает на природе: если человек руками брал мясо, а затем резал хлеб или овощи, инфекция передается на готовые блюда. Чтобы этого избежать, мясо стоит готовить на отдельной доске, отдельным ножом и в перчатках, а лучше разделить процессы - один человек занимается мясом, другой - овощами и фруктами, добавил Кондрахин.