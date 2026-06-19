Врач рассказал, как снизить риск пищевого отравления летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что большинство летних болезней связано с пищевыми отравлениями из-за употребления немытых продуктов.
- Особый риск отравиться возникает на природе при приготовлении пищи руками, без соблюдения правил гигиены, отметил Кондрахин.
- Врач рекомендовал не есть продукты на рынке сразу, так как неизвестно, как они хранились.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Большинство летних болезней связано с пищевыми отравлениями из-за употребления немытых продуктов, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.
"Летом у нас в основном большинство болезней связаны с пищевым отравлением: ягоды, фрукты, грибы. Поэтому здесь как раз очень большое количество микроорганизмов, которые могут приводить к заболеванию. Может быть, кажется, что болеют чаще, но это связано с тем, что мы выбираем неправильные продукты, сразу употребляем их в пищу, не обрабатываем", - сказал Кондрахин NEWS.ru.
По словам врача, особый риск отравиться возникает на природе: если человек руками брал мясо, а затем резал хлеб или овощи, инфекция передается на готовые блюда. Чтобы этого избежать, мясо стоит готовить на отдельной доске, отдельным ножом и в перчатках, а лучше разделить процессы - один человек занимается мясом, другой - овощами и фруктами, добавил Кондрахин.
"И стараться не есть продукты на рынке сразу: черешню, абрикосы, клубнику. Мы не знаем, как они хранились, бегали ли по ним мыши или нет, а они дают даже геморрагическую лихорадку - это очень опасное заболевание, поэтому надо быть аккуратным", - заключил врач.
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