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В Подмосковье презентовали новую систему управления лесным хозяйством - РИА Новости, 19.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:25 19.06.2026

В Подмосковье презентовали новую систему управления лесным хозяйством

© РИА Новости / Евгения НовоженинаВ Подмосковье расширят территорию заказника в долине Москвы-реки
В Подмосковье расширят территорию заказника в долине Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В рамках заседания Мособлдумы председатель регионального комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин представил доклад о внедрении новой комплексной системы управления, которая базируется на трех ключевых направлениях: работе, технологиях и кадрах. Об этом написал 360.ru.
Основой реформы, стартовавшей в апреле прошлого года, стало объединение двух подведомственных организаций в единое государственное автономное учреждение – ГАУ МО "Мособллес". Это первый проект подобного масштаба в России, под управлением которого находятся более 2 тысяч человек и свыше 1 тысячи единиц техники.
Внедрение новой модели уже принесло ощутимые результаты. Объем лесохозяйственных работ значительно вырос, а эффективность борьбы с пожарами достигла рекордных показателей: группировка пожаротушения была увеличена вдвое, благодаря чему все возникающие возгорания теперь ликвидируются в первые сутки, что является лучшим результатом в стране. Кроме того, доля лесовосстановительных работ, выполняемых собственными силами, выросла с 3 до 83%.
В рамках масштабной лесной амнистии было приведено в соответствие более 146 тысяч земельных участков, что позволило устранить пересечения с лесным фондом.
Ключевую роль в трансформации играет 16 реализуемых проектов по цифровизации. Внедряются ИИ-видеомониторинг с использованием 147 камер, система "Умный надзор" на основе спутниковых снимков и искусственного интеллекта для выявления нарушений, а также проект "Цифровой сторож", который заменил устаревшую систему видеонаблюдения 77 сторожей на лесопожарных станциях.
Параллельно с технологическим развитием уделяется внимание и кадрам. Средняя заработная плата сотрудников отрасли выросла в 1,5 раза. Впервые в истории работники лесного хозяйства получили право на служебное жилье.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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