В Подмосковье презентовали новую систему управления лесным хозяйством

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В рамках заседания Мособлдумы председатель регионального комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин представил доклад о внедрении новой комплексной системы управления, которая базируется на трех ключевых направлениях: работе, технологиях и кадрах. Об этом написал В рамках заседания Мособлдумы председатель регионального комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин представил доклад о внедрении новой комплексной системы управления, которая базируется на трех ключевых направлениях: работе, технологиях и кадрах. Об этом написал 360.ru

Основой реформы, стартовавшей в апреле прошлого года, стало объединение двух подведомственных организаций в единое государственное автономное учреждение – ГАУ МО "Мособллес". Это первый проект подобного масштаба в России, под управлением которого находятся более 2 тысяч человек и свыше 1 тысячи единиц техники.

Внедрение новой модели уже принесло ощутимые результаты. Объем лесохозяйственных работ значительно вырос, а эффективность борьбы с пожарами достигла рекордных показателей: группировка пожаротушения была увеличена вдвое, благодаря чему все возникающие возгорания теперь ликвидируются в первые сутки, что является лучшим результатом в стране. Кроме того, доля лесовосстановительных работ, выполняемых собственными силами, выросла с 3 до 83%.

В рамках масштабной лесной амнистии было приведено в соответствие более 146 тысяч земельных участков, что позволило устранить пересечения с лесным фондом.

Ключевую роль в трансформации играет 16 реализуемых проектов по цифровизации. Внедряются ИИ-видеомониторинг с использованием 147 камер, система "Умный надзор" на основе спутниковых снимков и искусственного интеллекта для выявления нарушений, а также проект "Цифровой сторож", который заменил устаревшую систему видеонаблюдения 77 сторожей на лесопожарных станциях.