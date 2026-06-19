Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил в статье, что резкая смена позиции Европы по переговорам об Украине вызывает вопросы о целях Европы.
- Лавров отметил, что продолжение западной военно-политической и экономической экспансии противоречит принципам многополярного мира.
- Читатели Die Welt в комментариях выразили согласие с позицией Лаврова о необходимости переговоров с Россией и создании новой архитектуры безопасности в Европе.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают статью главы МИД России Сергея Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность".
В ней министр заявил, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют. Он также отметил, что не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии, поскольку это противоречит императивам многополярного мира.
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"Я тоже считаю, что расширение ЕС за счет Украины и других стран нужно остановить. Я этого не хочу", — указал eighpete
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"Могу только согласиться с Лавровым. Чтобы добиться мира в Европе, нужно сесть за стол переговоров с Россией", — отметил Marek B.
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"Лавров видит ситуацию яснее, чем все лидеры ЕС", — резюмировал Wolfgang K.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу заявила, что отказ газеты Politico, где должна была выйти статья Лаврова, публиковать ее говорит о том, что Брюссель старается блокировать информацию с российской стороны.