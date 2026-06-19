Лавров прокомментировал слова Рубио о посредничестве США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия удивлена заявлениями госсекретаря США Марко Рубио.
- Марко Рубио сказал, что Вашингтон не может быть посредником по Украине, так как полностью поддерживает ее.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия удивлена заявлениями госсекретаря США Марко Рубио, что Вашингтон не может быть посредником по Украине, так как поддерживает Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с коллегой из Мадагаскара.