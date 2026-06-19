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Лавров назвал стремление европейцев в переговорщики странной тактикой - РИА Новости, 19.06.2026
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16:22 19.06.2026 (обновлено: 16:33 19.06.2026)
Лавров назвал стремление европейцев в переговорщики странной тактикой

Лавров: непонятно, как европейцы видят себя посредником между Россией и Украиной

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Непонятно, как европейцы видят себя переговорщиками в украинском конфликте, заявил Сергей Лавров.
  • Претендуют на роль посредника, но при этом предъявляют ультиматумы, объяснил министр.
  • Это можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией, добавил он.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Непонятно, как европейцы видят себя посредником в украинском конфликте и при этом общаются с Россией через ультиматумы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Какой-то был саммит у Евросоюза, претендуют на роль посредника вдруг, но сами при этом предъявляют ультиматумы. <…> Не знаю, как они пытаются представлять себя в роли переговорщиков", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

Как отметил министр, европейцы кичатся некими принципами, но продолжают утверждать, что говорить с Россией можно только с позиции силы. При этом он напомнил, что страны ЕС продлили антироссийские санкции, но не на полгода, как раньше, а сразу на год.
"Видимо, лишний сигнал, что Европа всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать. Очень странная тактика, можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией", — подчеркнул он.
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