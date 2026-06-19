Лавров назвал стремление европейцев в переговорщики странной тактикой

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"Какой-то был саммит у Евросоюза, претендуют на роль посредника вдруг, но сами при этом предъявляют ультиматумы. <…> Не знаю, как они пытаются представлять себя в роли переговорщиков", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.