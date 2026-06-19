Лавров назвал стремление европейцев в переговорщики странной тактикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Непонятно, как европейцы видят себя переговорщиками в украинском конфликте, заявил Сергей Лавров.
- Претендуют на роль посредника, но при этом предъявляют ультиматумы, объяснил министр.
- Это можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией, добавил он.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Непонятно, как европейцы видят себя посредником в украинском конфликте и при этом общаются с Россией через ультиматумы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Какой-то был саммит у Евросоюза, претендуют на роль посредника вдруг, но сами при этом предъявляют ультиматумы. <…> Не знаю, как они пытаются представлять себя в роли переговорщиков", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Видимо, лишний сигнал, что Европа всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать. Очень странная тактика, можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией", — подчеркнул он.
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
25 ноября 2025, 13:24