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Лавров поблагодарил Мадагаскар за позицию по Украине - РИА Новости, 19.06.2026
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15:21 19.06.2026
Лавров поблагодарил Мадагаскар за позицию по Украине

Лавров выразил признательность главе МИД Мадагаскара за позицию по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров выразил признательность коллеге из Мадагаскара за позицию страны по Украине.
  • Россия поблагодарила Мадагаскар за отказ поддерживать антироссийские резолюции на площадке ООН.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе российско-мадагаскарских переговоров в Москве выразил признательность своей коллеге за позицию страны по Украине.
"По просьбе наших друзей мы изложили оценки того, что сейчас происходит вокруг Украины", - сказал он на пресс-конференции.
"Поблагодарили коллег за взвешенную, сбалансированную позицию по этой ситуации и вокруг нее, за отказ поддерживать продвигаемый Киевом и Западом антироссийских резолюций на площадке ООН", - добавил он.
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