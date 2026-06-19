Лавров поблагодарил Мадагаскар за позицию по Украине

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе российско-мадагаскарских переговоров в Москве выразил признательность своей коллеге за позицию страны по Украине.

"По просьбе наших друзей мы изложили оценки того, что сейчас происходит вокруг Украины", - сказал он на пресс-конференции.