США поддерживают Украину путем принятия санкций, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США поддерживают Украину путем принятия новых санкций против России и продления старых.
- Пентагон принимает специальные программы по содействию военно-промышленному сектору Украины.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. США поддерживают Украину путем принятия новых санкций против России, продления старых, принятия специальных программ по содействию киевскому ВПК, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.