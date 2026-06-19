Рейтинг@Mail.ru
США поддерживают Украину путем принятия санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 19.06.2026 (обновлено: 15:00 19.06.2026)
США поддерживают Украину путем принятия санкций, заявил Лавров

Лавров: США поддерживают Украину путем принятия санкций

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США поддерживают Украину путем принятия новых санкций против России и продления старых.
  • Пентагон принимает специальные программы по содействию военно-промышленному сектору Украины.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. США поддерживают Украину путем принятия новых санкций против России, продления старых, принятия специальных программ по содействию киевскому ВПК, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС
18 июня, 15:54
 
СШАРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала