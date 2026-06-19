США поддерживают Украину путем принятия санкций, заявил Лавров

"Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.