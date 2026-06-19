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США могут изменить подход к урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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14:49 19.06.2026 (обновлено: 22:51 19.06.2026)
США могут изменить подход к урегулированию на Украине, заявил Лавров

Лавров: США могут изменить подход к урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение возможного изменения подхода США к урегулированию на Украине.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. У России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания", — сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
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