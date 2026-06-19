США могут изменить подход к урегулированию на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. У России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания", — сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.