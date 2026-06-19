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Лавров назвал контакты России и Мадагаскара весьма интенсивными - РИА Новости, 19.06.2026
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13:41 19.06.2026 (обновлено: 15:10 19.06.2026)
Лавров назвал контакты России и Мадагаскара весьма интенсивными

Лавров: контакты России и Мадагаскара носят весьма интенсивный характер

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 19 июня 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакты России и Мадагаскара носят интенсивный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
  • Мадагаскар — давний партнер Москвы в Африке, и Россия ценит участие мадагаскарских правительственных делегаций в международных мероприятиях.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Контакты России и Мадагаскара носят весьма интенсивный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наши контакты с новым руководством Мадагаскара весьма и весьма интенсивные", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.
Как отметил министр, Мадагаскар – давний партнер Москвы в Африке. Россия ценит участие премьера страны в первом международном форуме по безопасности, который прошел в Московской области в конце мая, а также прошедшие визиты других правительственных делегаций, добавил он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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