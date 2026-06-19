Лавров назвал контакты России и Мадагаскара весьма интенсивными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контакты России и Мадагаскара носят интенсивный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
- Мадагаскар — давний партнер Москвы в Африке, и Россия ценит участие мадагаскарских правительственных делегаций в международных мероприятиях.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Контакты России и Мадагаскара носят весьма интенсивный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наши контакты с новым руководством Мадагаскара весьма и весьма интенсивные", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.
Как отметил министр, Мадагаскар – давний партнер Москвы в Африке. Россия ценит участие премьера страны в первом международном форуме по безопасности, который прошел в Московской области в конце мая, а также прошедшие визиты других правительственных делегаций, добавил он.