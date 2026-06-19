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ЕС говорит о переговорах, продолжая агрессию против России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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00:30 19.06.2026
ЕС говорит о переговорах, продолжая агрессию против России, заявил Лавров

Лавров: ЕС говорит о переговорах, продолжая юридическую агрессию против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа намерена вести переговоры с Россией, продолжая при этом юридическую агрессию против Москвы, заявил Сергей Лавров.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа заявляет, что хочет вести переговоры с Россией, продолжая при этом юридическую агрессию против РФ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры "для привлечения России к ответственности": "реестр ущерба", "претензионная комиссия" и "специальный трибунал", - написал он в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
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Кроме того, по словам министра, ЕС дал зеленый свет задержаниям торговых судов в открытом море.
"Несколько инцидентов уже произошло на Балтике и в Атлантике. Одновременно Запад закрывает глаза на террористические диверсии ВСУ в Черном и Средиземном морях", - пояснил он.
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
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