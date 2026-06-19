ЕС говорит о переговорах, продолжая агрессию против России, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа намерена вести переговоры с Россией, продолжая при этом юридическую агрессию против Москвы, заявил Сергей Лавров.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа заявляет, что хочет вести переговоры с Россией, продолжая при этом юридическую агрессию против РФ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры "для привлечения России к ответственности": "реестр ущерба", "претензионная комиссия" и "специальный трибунал", - написал он в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале " Международная жизнь ".

Кроме того, по словам министра, ЕС дал зеленый свет задержаниям торговых судов в открытом море.

"Несколько инцидентов уже произошло на Балтике и в Атлантике. Одновременно Запад закрывает глаза на террористические диверсии ВСУ в Черном и Средиземном морях", - пояснил он.