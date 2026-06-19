Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия предпочитает достигать целей СВО при помощи дипломатии, заявил Сергей Лавров.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии", - сказал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
Министр подчеркнул, что для этого нужно, чтобы "безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.