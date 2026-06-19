Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «смене пластинки» у Европы в отношении переговоров по Украине.

Глава МИД отметил, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве и хочет тянуть время для достижения боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.

Лавров призвал европейских лидеров понять невозможность возврата к модели безопасности прошлых лет и подчеркнул, что Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими заявлениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье "Украина, Резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими заявлениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале " Международная жизнь ".

« "Возникает вопрос, с чего вдруг европейские лидеры "сменили пластинку" и заговорили о переговорах и что они преследуют своими заявлениями?" — написал министр.

Лавров напомнил о недавних заявления главы евродипломатии Каи Каллас , которая утверждает, что диалог с Россией нужен для того, чтобы донести до Москвы условия Европы. Среди них: выплата "репараций" Украине , вывод войск из Приднестровья и Закавказья , отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации.

"Она считает, что "невозможно достичь справедливого и прочного мира без привлечения России к ответственности", — добавил Лавров.

Брюссель, как отметил глава МИД, стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. Европа, добавил он, хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время".

Лавров призвал европейских лидеров понять невозможность возврата к модели безопасности прошлых лет, которую они разрушили собственными руками. Он также отметил, что Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону и не будет вести с Брюсселем диалог так, будто он "беспристрастный сторонний наблюдатель.