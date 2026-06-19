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Смена риторики ЕС по переговорам по Украине вызывает вопросы, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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00:26 19.06.2026 (обновлено: 00:40 19.06.2026)
Смена риторики ЕС по переговорам по Украине вызывает вопросы, заявил Лавров

Лавров: смена риторики ЕС по переговорам по Украине вызывает вопросы о ее целях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «смене пластинки» у Европы в отношении переговоров по Украине.
  • Глава МИД отметил, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве и хочет тянуть время для достижения боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.
  • Лавров призвал европейских лидеров понять невозможность возврата к модели безопасности прошлых лет и подчеркнул, что Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими заявлениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
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"Возникает вопрос, с чего вдруг европейские лидеры "сменили пластинку" и заговорили о переговорах и что они преследуют своими заявлениями?" — написал министр.
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Лавров напомнил о недавних заявления главы евродипломатии Каи Каллас, которая утверждает, что диалог с Россией нужен для того, чтобы донести до Москвы условия Европы. Среди них: выплата "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации.
"Она считает, что "невозможно достичь справедливого и прочного мира без привлечения России к ответственности", — добавил Лавров.
Брюссель, как отметил глава МИД, стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. Европа, добавил он, хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время".
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Лавров призвал европейских лидеров понять невозможность возврата к модели безопасности прошлых лет, которую они разрушили собственными руками. Он также отметил, что Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону и не будет вести с Брюсселем диалог так, будто он "беспристрастный сторонний наблюдатель.
В российском МИД подчеркнули, что данная статья Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
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РоссияУкраинаЕвропаКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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