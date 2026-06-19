Лавров заявил о невозможности продолжения Западом экспансии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что продолжение западной военно-политической и экономической экспансии противоречит императивам многополярного мира.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии, это противоречит императивам многополярного мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира", - сказал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.