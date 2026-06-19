Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что модель региональной безопасности в Европе, которая строилась десятилетиями, разрушена.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейским лидерам нужно понять, что нет возврата к модели безопасности прошлых лет, она была разрушена их собственными руками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками. Возврата к ней не будет", - написал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.