Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа стремится достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Общеизвестно, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами", - заявил он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
Лавров также привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что "у нас (европейцев - ред.) есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.