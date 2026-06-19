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ЕС тянет время, чтобы подготовиться к конфликту с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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00:16 19.06.2026
ЕС тянет время, чтобы подготовиться к конфликту с Россией, заявил Лавров

Лавров: ЕС хочет тянуть время, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с РФ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа стремится достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Общеизвестно, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами", - заявил он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
Лавров также привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что "у нас (европейцев - ред.) есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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