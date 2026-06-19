Лавров призвал работать над созданием континентальной системой безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости создания общеконтинентальной архитектуры безопасности, открытой для всех стран Евразии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной архитектуры безопасности, открытой для всех стран Евразии и отражающей многополярные реалии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной, открытой для всех стран Евразии, архитектуры безопасности, отражающей многополярные реалии современности. Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре", - сказал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.