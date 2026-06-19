Лавров призвал работать над созданием континентальной системой безопасности

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной архитектуры безопасности, открытой для всех стран Евразии и отражающей многополярные реалии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.