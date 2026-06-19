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Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО с Россией - РИА Новости, 19.06.2026
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00:12 19.06.2026
Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО с Россией

Лавров: столкновение НАТО с Россией может перерасти в обмен ядерными ударами

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр объяснил, что Европа "продолжает грезить экспансией", "намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению", а НАТО "проглотила" Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.
"Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями", - написал Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
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