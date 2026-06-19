Европа проводит укрепление силовых потенциалов, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа под лозунгом "стратегической автономии" укрепляет силовые потенциалы, в том числе ядерные.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа под лозунгом "стратегической автономии" проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Под лозунгом "стратегической автономии" в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере", - написал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.