Европа проводит укрепление силовых потенциалов, заявил Лавров

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа под лозунгом "стратегической автономии" проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.