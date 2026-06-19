Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки европейцев приписать России агрессивные планы не создают благоприятный фон для содержательных переговоров.
- Сергей Лавров подчеркнул, что политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной, и назвал это дезинформацией.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Попытки европейцев приписать России агрессивные паны, не создает благоприятный фон для содержательных переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной. Президент России (Владимир Путин) много раз заявлял, что это - бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было", - заявил он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
Европе опять неймется, заявил Лавров
11 декабря 2025, 13:09