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Лавров объяснил, почему послы "евротройки" приходили в МИД - РИА Новости, 19.06.2026
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00:10 19.06.2026
Лавров объяснил, почему послы "евротройки" приходили в МИД

Лавров: послы "евротройки" приходили в МИД для передачи лондонского ультиматума

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послы Британии, Франции и ФРГ посетили МИД РФ с целью передать "лондонский ультиматум", заявил Сергей Лавров.
  • Российская сторона изложила свою оценку политики стран "евротройки" по украинскому кризису и разъяснила подходы к урегулированию конфликта.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Единственной целью визита послов стран "евротройки" (Британии, Франции и ФРГ) в МИД РФ было передать российской стороне "лондонский ультиматум", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
"Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили. Это было единственной целью их визита в российское внешнеполитическое ведомство", - сказал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
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ФранцияГерманияСергей ЛавровМихаил ГалузинЭммануэль МакронРоссия
 
 
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