Лавров объяснил, почему послы "евротройки" приходили в МИД

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Единственной целью визита послов стран "евротройки" (Британии, Франции и ФРГ) в МИД РФ было передать российской стороне "лондонский ультиматум", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.