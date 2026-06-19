Лавров назвал Европу заинтересованной в поражении России стороной конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону.
- Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов, но диалог с Европой не может выстраиваться так, будто она беспристрастный сторонний наблюдатель.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону, нельзя вести с европейцами диалог так, будто они "беспристрастные сторонние наблюдатели", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что "мы ни с кем от контактов не отказываемся".
"Однако воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем", - сказал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
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13 ноября 2025, 03:52