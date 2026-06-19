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Премьер Латвии хочет выпросить деньги у ЕС из-за оттока населения - РИА Новости, 19.06.2026
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11:40 19.06.2026 (обновлено: 11:59 19.06.2026)
Премьер Латвии хочет выпросить деньги у ЕС из-за оттока населения

Кулбергс хочет выпросить деньги у ЕС из-за оттока населения из приграничья

© REUTERS / Laia RosПремьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе, Бельгия. 19 июня 2026
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе, Бельгия. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Laia Ros
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе, Бельгия. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости выделения финансирования ЕС для регионов на восточной границе республики, чтобы остановить отток населения.
  • Страны Прибалтики и Финляндия испытывают экономические трудности на фоне разрыва связей с Россией, в приграничных регионах наблюдается отток населения.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости выделения финансирования ЕС для регионов, расположенных на восточной границе республики, чтобы остановить отток населения.
"Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики", - сказал Кулбергс журналистам в Брюсселе.
Он добавил, что такая ситуация "ослабляет границы", и призвал уделить этому особое внимание.
Страны Прибалтики и Финляндия испытывают экономические трудности на фоне разрыва связей с Россией, в приграничных регионах этих стран наблюдается отток населения.
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