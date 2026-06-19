Премьер Латвии хочет выпросить деньги у ЕС из-за оттока населения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости выделения финансирования ЕС для регионов на восточной границе республики, чтобы остановить отток населения.
- Страны Прибалтики и Финляндия испытывают экономические трудности на фоне разрыва связей с Россией, в приграничных регионах наблюдается отток населения.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости выделения финансирования ЕС для регионов, расположенных на восточной границе республики, чтобы остановить отток населения.
"Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики", - сказал Кулбергс журналистам в Брюсселе.
Он добавил, что такая ситуация "ослабляет границы", и призвал уделить этому особое внимание.
Страны Прибалтики и Финляндия испытывают экономические трудности на фоне разрыва связей с Россией, в приграничных регионах этих стран наблюдается отток населения.