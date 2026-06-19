Премьер Латвии хочет выпросить деньги у ЕС из-за оттока населения

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости выделения финансирования ЕС для регионов, расположенных на восточной границе республики, чтобы остановить отток населения.

Он добавил, что такая ситуация "ослабляет границы", и призвал уделить этому особое внимание.