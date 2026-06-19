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Лантратова помогла отстраненному от ЕГЭ выпускнику пересдать экзамен - РИА Новости, 19.06.2026
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19:49 19.06.2026
Лантратова помогла отстраненному от ЕГЭ выпускнику пересдать экзамен

Яна Лантратова помогла выпускнику пересдать ЕГЭ, от которого его отстранили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова помогла выпускнику пересдать ЕГЭ после того, как его отстранили за то, что он по ошибке пронес телефон в аудиторию.
  • Выпускник из Брянска по невнимательности не сдал мобильник перед экзаменом, но сам сообщил о нарушении до начала испытания.
  • Благодаря обращению Лантратовой к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, ребенка допустили к повторной сдаче экзамена в резервный день.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла выпускнику пересдать ЕГЭ, с которого его отстранили после того, как он по ошибке пронес телефон в аудиторию.
Омбудсмен рассказала, что к ней обратилась мама выпускника из Брянска. Одиннадцатого июня ее сын сдавал ЕГЭ по физике, на входе в пункт проведения экзамена он разволновался и по невнимательности не сдал мобильный телефон.
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"Экзамен еще не начался. Задания не печатались. Когда юноша понял, что телефон остался при нем, он сам достал его и попросил забрать. Все это зафиксировано на видеозаписи", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что мальчика вывели из аудитории и более двух часов он писал объяснительную. В итоге его лишили права пересдать экзамен в этом году. Тогда как, по словам семьи, злого умысла не было, ребенок готовился к экзамену, не пытался списывать. И главное, что сам сообщил о телефоне до начала испытания.
"Обратилась к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву. Благодарю за внимательное отношение к этой ситуации. Ребенка допустили к повторной сдаче в резервный день", - сообщила Лантратова.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что правила проведения ЕГЭ, безусловно, должны соблюдаться - это вопрос честности экзамена и равных условий для всех выпускников. Но в каждом конкретном случае необходимо смотреть не только на формальную сторону, а нужно учитывать еще и обстоятельства: был ли умысел, начался ли экзамен, пытался ли ребенок воспользоваться телефоном, или, наоборот, сам сообщил о нарушении.
"Уверена, этот случай должен стать важным ориентиром для всех организаторов экзаменов. Строгость нужна. Но рядом с ней всегда должен быть здравый смысл", - подытожила она.
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