Краткий пересказ от РИА ИИ Яна Лантратова помогла выпускнику пересдать ЕГЭ после того, как его отстранили за то, что он по ошибке пронес телефон в аудиторию.

Выпускник из Брянска по невнимательности не сдал мобильник перед экзаменом, но сам сообщил о нарушении до начала испытания.

Благодаря обращению Лантратовой к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, ребенка допустили к повторной сдаче экзамена в резервный день.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла выпускнику пересдать ЕГЭ, с которого его отстранили после того, как он по ошибке пронес телефон в аудиторию.

Омбудсмен рассказала, что к ней обратилась мама выпускника из Брянска . Одиннадцатого июня ее сын сдавал ЕГЭ по физике, на входе в пункт проведения экзамена он разволновался и по невнимательности не сдал мобильный телефон.

« "Экзамен еще не начался. Задания не печатались. Когда юноша понял, что телефон остался при нем, он сам достал его и попросил забрать. Все это зафиксировано на видеозаписи", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс"

Она добавила, что мальчика вывели из аудитории и более двух часов он писал объяснительную. В итоге его лишили права пересдать экзамен в этом году. Тогда как, по словам семьи, злого умысла не было, ребенок готовился к экзамену, не пытался списывать. И главное, что сам сообщил о телефоне до начала испытания.

"Обратилась к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву . Благодарю за внимательное отношение к этой ситуации. Ребенка допустили к повторной сдаче в резервный день", - сообщила Лантратова

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что правила проведения ЕГЭ, безусловно, должны соблюдаться - это вопрос честности экзамена и равных условий для всех выпускников. Но в каждом конкретном случае необходимо смотреть не только на формальную сторону, а нужно учитывать еще и обстоятельства: был ли умысел, начался ли экзамен, пытался ли ребенок воспользоваться телефоном, или, наоборот, сам сообщил о нарушении.