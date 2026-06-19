В Кузбассе завели второе дело на мать, чей сын впал в кому в запертом авто

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кемеровской области завели второе уголовное дело на мать 7-летнего мальчика, впавшего в кому из-за теплового удара.

Мальчик провел почти три часа запертым в машине, пока его мать была занята делами.

КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Второе уголовное дело завели в Кемеровской области на мать 7-летнего мальчика, впавшего в кому из-за теплового удара, который он получил, проведя почти три часа в запертой машине, сообщила пресс-службы СУ СК по региону.

В пятницу пресс-служба регионального главка МВД региона сообщила, что жительница Новокузнецка приехала с 7-летним ребенком в Таштагол на машине и ушла по делам, оставив его почти на три часа запертым в салоне. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности).