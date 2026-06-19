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В Кузбассе завели второе дело на мать, чей сын впал в кому в запертом авто - РИА Новости, 19.06.2026
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16:05 19.06.2026 (обновлено: 16:24 19.06.2026)
В Кузбассе завели второе дело на мать, чей сын впал в кому в запертом авто

В Кузбассе завели еще одно дело на мать ребенка, впавшего в кому в запертом авто

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кемеровской области завели второе уголовное дело на мать 7-летнего мальчика, впавшего в кому из-за теплового удара.
  • Мальчик провел почти три часа запертым в машине, пока его мать была занята делами.
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Второе уголовное дело завели в Кемеровской области на мать 7-летнего мальчика, впавшего в кому из-за теплового удара, который он получил, проведя почти три часа в запертой машине, сообщила пресс-службы СУ СК по региону.
В пятницу пресс-служба регионального главка МВД региона сообщила, что жительница Новокузнецка приехала с 7-летним ребенком в Таштагол на машине и ушла по делам, оставив его почти на три часа запертым в салоне. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности).
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Новокузнецка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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