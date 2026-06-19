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Еще 13 предпринимателей включили в реестр креативных индустрий Кузбасса - РИА Новости, 19.06.2026
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15:34 19.06.2026
Еще 13 предпринимателей включили в реестр креативных индустрий Кузбасса

Реестр креативных индустрий Кузбасса пополнился еще 13 бизнесменами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с портфелем. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В реестр креативных индустрий Кузбасса включили еще 13 предпринимателей по итогам нового этапа отбора, сообщает пресс-служба правительства региона.
Теперь бизнесмены получат доступ к льготным займам и господдержке по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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"Развитие креативных индустрий — в числе приоритетных задач, поставленных президентом. Для нас это важный ресурс диверсификации экономики Кузбасса, снижения ее зависимости от угольной отрасли. Пополнение реестра новыми участниками показывает, что наши усилия приносят результат. В регион приходят не только стартапы, но и опытные компании с многолетним стажем, а значит – есть доверие к механизмам государственной поддержки", — подчеркнул губернатор региона Илья Середюк, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в планах расширять перечень участников, чтобы как можно больше креативных проектов могли воспользоваться возможностями национального проекта.
В число новых участников вошли компании и мастера из разных сфер— от легкой промышленности до гастрономии и народных промыслов.
Реестр администрирует Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса. Его участники получают доступ к федеральным мерам поддержки.
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