Еще 13 предпринимателей включили в реестр креативных индустрий Кузбасса

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В реестр креативных индустрий Кузбасса включили еще 13 предпринимателей по итогам нового этапа отбора, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь бизнесмены получат доступ к льготным займам и господдержке по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"Развитие креативных индустрий — в числе приоритетных задач, поставленных президентом. Для нас это важный ресурс диверсификации экономики Кузбасса, снижения ее зависимости от угольной отрасли. Пополнение реестра новыми участниками показывает, что наши усилия приносят результат. В регион приходят не только стартапы, но и опытные компании с многолетним стажем, а значит – есть доверие к механизмам государственной поддержки", — подчеркнул губернатор региона Илья Середюк, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в планах расширять перечень участников, чтобы как можно больше креативных проектов могли воспользоваться возможностями национального проекта.

В число новых участников вошли компании и мастера из разных сфер— от легкой промышленности до гастрономии и народных промыслов.