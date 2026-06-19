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Мальчик в Кузбассе впал в кому, проведя три часа в запертой машине - РИА Новости, 19.06.2026
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12:17 19.06.2026 (обновлено: 14:17 19.06.2026)
Мальчик в Кузбассе впал в кому, проведя три часа в запертой машине

Мальчик в Кузбассе впал в кому, проведя три часа в запертой матерью машине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таштаголе мать оставила семилетнего сына в машине, он получил тепловой удар.
  • Ребенка в состоянии комы доставили в реанимацию.
  • Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Жительница Кемеровской области оставила семилетнего сына в машине, он получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"В дежурную часть отдела МВД по Таштагольскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в больницу доставлен семилетний ребенок. Врачи диагностировали ему тепловой удар. В состоянии комы ребенок был помещен в реанимационное отделение", — говорится в релизе.
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Мать мальчика рассказала полицейским, что вместе с сыном приехала в Таштагол из Новокузнецка. Днем она оставила ребенка в салоне авто, заблокировала двери и ушла по делам.
Как выяснили полицейские, женщина отсутствовала около трех часов. Вернувшись, она нашла сына в бессознательном состоянии и обратилась к медикам за помощью.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Ей грозит до года лишения свободы.
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