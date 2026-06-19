Мальчик в Кузбассе впал в кому, проведя три часа в запертой машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таштаголе мать оставила семилетнего сына в машине, он получил тепловой удар.
- Ребенка в состоянии комы доставили в реанимацию.
- Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Жительница Кемеровской области оставила семилетнего сына в машине, он получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"В дежурную часть отдела МВД по Таштагольскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в больницу доставлен семилетний ребенок. Врачи диагностировали ему тепловой удар. В состоянии комы ребенок был помещен в реанимационное отделение", — говорится в релизе.
Мать мальчика рассказала полицейским, что вместе с сыном приехала в Таштагол из Новокузнецка. Днем она оставила ребенка в салоне авто, заблокировала двери и ушла по делам.
Как выяснили полицейские, женщина отсутствовала около трех часов. Вернувшись, она нашла сына в бессознательном состоянии и обратилась к медикам за помощью.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Ей грозит до года лишения свободы.