В Кузбассе девятилетняя девочка утонула в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В реке Иня в Кузбассе утонула девятилетняя девочка.
- Девочка ушла купаться на необорудованный пляж вместе с подругой.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Девятилетняя девочка, ушедшая с подругой купаться на необорудованный пляж, утонула в реке Иня в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
По информации ведомства, сообщение о том, что в реке Иня в Промышленновском муниципальном округе утонула 9-летняя девочка, поступило во вторник.
"По предварительным данным, малолетняя потерпевшая отправилась вместе с подругой купаться на необорудованный для отдыха и купания берег реки Иня, где зашла в воду и на поверхность не вынырнула. Тело ребенка было обнаружено под водой и поднято на поверхность", – сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В СУСК уточнили, что в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.
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