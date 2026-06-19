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В Кузбассе девятилетняя девочка утонула в реке - РИА Новости, 19.06.2026
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09:23 19.06.2026
В Кузбассе девятилетняя девочка утонула в реке

Девятилетняя девочка утонула в реке в Кузбассе, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В реке Иня в Кузбассе утонула девятилетняя девочка.
  • Девочка ушла купаться на необорудованный пляж вместе с подругой.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Девятилетняя девочка, ушедшая с подругой купаться на необорудованный пляж, утонула в реке Иня в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
По информации ведомства, сообщение о том, что в реке Иня в Промышленновском муниципальном округе утонула 9-летняя девочка, поступило во вторник.
"По предварительным данным, малолетняя потерпевшая отправилась вместе с подругой купаться на необорудованный для отдыха и купания берег реки Иня, где зашла в воду и на поверхность не вынырнула. Тело ребенка было обнаружено под водой и поднято на поверхность", – сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В СУСК уточнили, что в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.
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