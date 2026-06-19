В Кузбассе девятилетняя девочка утонула в реке

КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Девятилетняя девочка, ушедшая с подругой купаться на необорудованный пляж, утонула в реке Иня в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По информации ведомства, сообщение о том, что в реке Иня в Промышленновском муниципальном округе утонула 9-летняя девочка, поступило во вторник.