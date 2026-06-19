В Кузбассе задержали подростка за поджог служебного автомобиля

КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Семнадцатилетнего подростка, который поджег служебный автомобиль у отдела полиции в Анжеро-Судженске Кемеровской области, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.