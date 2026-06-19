В Кузбассе задержали подростка за поджог служебного автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анжеро-Судженске Кемеровской области задержали 17-летнего подростка, который поджег служебный автомобиль у отдела полиции.
- Подросток действовал по указанию куратора, который обманом вынудил его совершить поджог.
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Семнадцатилетнего подростка, который поджег служебный автомобиль у отдела полиции в Анжеро-Судженске Кемеровской области, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.
"По версии следствия, 17 июня 2026 года подросток совершил поджог служебного автомобиля вблизи здания одного из отделов полиции в Анжеро-Судженске. Установлено, что фигурант действовал по указанию куратора. Злоумышленники обманом вынудили его приобрести необходимые предметы и совершить поджог под предлогом предотвращения распространения его персональных данных", - сообщили в ведомстве.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили в отношении 17-летнего подростка уголовное дело.