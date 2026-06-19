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"Кубань" не примет участия в сезоне-2026/27 дивизиона А Второй лиги - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
17:12 19.06.2026
"Кубань" не примет участия в сезоне-2026/27 дивизиона А Второй лиги

Краснодарская "Кубань" не сыграет во Второй лиге из-за проблем с лицензией

© официальная страница ПФК "Кубань" ВКонтактеФутболисты "Кубани" перед матчем ФНЛ
Футболисты Кубани перед матчем ФНЛ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© официальная страница ПФК "Кубань" ВКонтакте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Кубань" не примет участия в сезоне-2026/27 дивизиона А Второй лиги из-за проблем с получением лицензии.
  • Осенью клуб планирует возобновить полноценную работу и сформировать новую команду для участия в дивизионе Б Второй лиги.
  • Молодежная команда "Кубань-М" продолжит выступать в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края 2026 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Краснодарская "Кубань" не примет участия в сезоне-2026/27 дивизиона А Второй лиги из-за проблем с получением лицензии, сообщается на сайте футбольного клуба.
Отмечается, что осенью клуб планирует возобновить полноценную работу на профессиональном уровне и приступит к формированию состава новой команды для участия в дивизионе Б Второй лиги, сезон в котором начнется в марте 2027 года.
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"На данном этапе это единственный шаг, который позволит клубу сохранить структуру и двигаться дальше. При поддержке администрации Краснодарского края мы делаем все необходимое для скорейшего и уверенного возвращения", - говорится в заявлении "Кубани".
"Торопимся вас успокоить: ПФК "Кубань" продолжит свою жизнь и деятельность! "Желто-зеленые" не исчезают с футбольной карты страны - мы берем необходимую паузу для перезагрузки. В этот период наше главное внимание будет приковано к молодежной команде. "Кубань-М", полностью сформированная из воспитанников регионального центра РФС ПФК "Кубань", продолжит защищать цвета клуба в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края 2026 года", - добавил клуб.
Ранее также стало известно, что новороссийский "Черноморец" не прошел лицензирование для выступления во Второй лиге.
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