В КСИР заявили о готовности к новым боевым действиям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) готов к боевым действиям в случае возобновления агрессии со стороны США, Израиля и их союзников.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
- В течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы и урегулированию санкций.
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) готов к боевым действиям в случае возобновления агрессии со стороны США, Израиля и их союзников, следует из заявления КСИР.
"Если коварный враг вновь, как раньше, вознамерится выставить свои чрезмерные притязания и нарушить права иранского народа, бойцы Корпуса Стражей Исламской Революции на земле, на воде, в воздухе и на всех полях гибридной войны с большей силой, чем прежде, используя опыт многочисленных сражений, по малейшему указанию отважного и мудрого командующего готовы нанести ему гораздо более сокрушительное историческое поражение", - говорится в заявлении, которое приводит агентство IRNA.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.