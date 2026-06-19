Экономическую устойчивость проектов обсудили на форуме ВТБ в Красноярске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Красноярск" прошла пленарная сессия "2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?", где обсудили экономическую устойчивость крупных проектов, настроения инвесторов и перспективы отдельных отраслей, сообщает пресс-служба банка.

Модератор сессии, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин обозначил контекст сессии: Красноярский край входит в десятку российских регионов по ВРП и промышленному производству, за последние пять лет инвестиции в основной капитал выросли более чем на 50% и достигли порядка 1,1 триллиона рублей в год.

В инвестиционном портфеле региона до 2030 года — свыше 290 проектов, значительная часть которых сосредоточена в Арктической зоне. По словам Средина, край превращается в опорный центр развития Восточной Сибири и Арктики, где сходятся энергетика, металлургия, логистика Северного морского пути и крупные инфраструктурные стройки. В арктической зоне до 2030 года запланированы инвестпроекты более чем на 12 триллионов рублей и создание порядка 90 тысяч рабочих мест.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур подтвердила, что экономика региона сохраняет устойчивость, несмотря на разнонаправленную картину по отраслям. Потребление электроэнергии выросло примерно на 4% к аналогичному периоду прошлого года, что отражает рост хозяйственной активности. Сельскохозяйственное производство и пищевая продукция тоже растут, причем последняя более чем на 2%. Потребительский сектор также остается в плюсе, хотя темпы последних месяцев несколько замедлились.

В свою очередь, гендиректор GV Gold Сергей Гостев рассказал, как компания вошла в инвестиционный цикл четыре года назад при низкой цене на золото. Сегодня металл перешагнул отметку $5 500 за унцию, и даже при текущей коррекции до $4 100–4 300 компания сохраняет позитивный взгляд.

"Есть много факторов, которые говорят, что даже при существующей коррекции тренд на рост цены на золото будет сохраняться. Но я бы относился к этому как к долгосрочным инвестициям", — сказал Гостев.

Гендиректор "Черногорской ГРК" Ахмед Бажаев поделился опытом реализации Черногорского ГОКа, пик строительства которого пришелся на 2022-2023 годы. Ключевым стратегическим решением стал отказ от остановки стройки: параллельно шло перепроектирование и поиск нового оборудования — мельницы нашли у УЗТМ, а также другое оборудование в дружественных странах.

Председатель правления ПАО "Россети Сибирь" Антон Дьячков сообщил, что компания ожидает роста спроса на электроэнергию в восьми регионах Сибири и двух регионах Дальнего Востока на 3,3% в пятилетней перспективе. Среди новых крупных потребителей он выделил центры обработки данных и инфраструктуру вычислений для задач искусственного интеллекта.

А гендиректор ИТ-холдинга "Т1" Дмитрий Харитонов оценил ИТ-отрасль как переходящую в новую фазу: после двузначного роста на волне импортозамещения сектор в 2025 году существенно замедлился — до 2-3% по ряду сегментов. Исключение составляют облачная инфраструктура (+24% в прошлом году, прогноз на текущий — 26-27%) и информационная безопасность.