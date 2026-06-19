Кожевников обновил рекорд России и лучший результат сезона в мире в ходьбе

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Легкоатлет Сергей Кожевников установил рекорд России в спортивной ходьбе на дистанции 10000 метров и показал лучший результат сезона в мире.

Также Кожевников показал лучший результат сезона в мире. Он превзошел время эфиопа Мисганы Вакумы, который в марте прошел 10000 метров за 38 минут 4,09 секунды.