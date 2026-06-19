Кожевников обновил рекорд России и лучший результат сезона в мире в ходьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Легкоатлет Сергей Кожевников установил рекорд России в спортивной ходьбе на дистанции 10 000 метров на Кубке России в Чебоксарах.
- Кожевников показал лучший результат сезона в мире, превзойдя время эфиопа Мисганы Вакумы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Легкоатлет Сергей Кожевников установил рекорд России в спортивной ходьбе на дистанции 10000 метров и показал лучший результат сезона в мире.
Кожевников установил рекорд на Кубке России, который проходит в Чебоксарах. Результат спортсмена составил 37 минут 47,39 секунды. Он превзошел достижение Сергея Широбокова, который в августе 2024 года преодолел дистанцию за 38 минут 3,69 секунды.
Также Кожевников показал лучший результат сезона в мире. Он превзошел время эфиопа Мисганы Вакумы, который в марте прошел 10000 метров за 38 минут 4,09 секунды.
Кубок России завершится 21 июня.