Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые европейские лидеры требуют от главы Евросовета Антониу Кошты прекратить попытки возобновить каналы связи с Россией, пишет Financial Times.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что Рjcc открыта к контактам с Европой, но европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Некоторые европейские лидеры требуют, чтобы глава Евросовета Антониу Кошта прекратил попытки возобновить каналы связи с Россией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, информированных о ходе закрытых обсуждений.
Ранее Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
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