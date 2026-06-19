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СМИ: некоторые лидеры ЕС недовольны контактами Кошты с Россией - РИА Новости, 19.06.2026
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15:34 19.06.2026
СМИ: некоторые лидеры ЕС недовольны контактами Кошты с Россией

FT: лидеры ЕС требуют, чтобы Кошта прекратил попытки наладить контакты с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антониу Кошта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые европейские лидеры требуют от главы Евросовета Антониу Кошты прекратить попытки возобновить каналы связи с Россией, пишет Financial Times.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что Рjcc открыта к контактам с Европой, но европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Некоторые европейские лидеры требуют, чтобы глава Евросовета Антониу Кошта прекратил попытки возобновить каналы связи с Россией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, информированных о ходе закрытых обсуждений.
"Многие лидеры стран ЕС в четверг вечером заявили Коште, что не согласны с его действиями, а некоторые требуют, чтобы он их прекратил. Многие правительства узнали об этой инициативе из сообщений СМИ", - сообщает издание.
Ранее Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
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