Макаров расторг контракт с "Кайсериспором"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский полузащитник Денис Макаров досрочно расторг контракт с турецким клубом «Кайсериспор» из-за невыплат заработной платы.
- Футболист требует от клуба погашения задолженностей и применения спортивных санкций в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский полузащитник Денис Макаров досрочно расторг контракт с турецким клубом "Кайсериспор" из-за невыплат заработной платы, сообщается в Telegram-канале футбольной правовой компании "Алетейя".
Отмечается, что клуб не выплачивал Макарову зарплату на протяжении трех месяцев. 2 июня россиянин направил "Кайсериспору" претензию с требованием погасить задолженность в течение 15 дней, однако турецкая сторона ее проигнорировала.
"Сегодня в палату по разрешению споров футбольного трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой помимо погашения задолженностей футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода", - говорится в сообщении компании.
Макарову 28 лет, он перешел в "Кайсериспор" из московского "Динамо" в январе 2026 года и провел за турецкий клуб 13 матчей. По итогам сезона-2025/26 "Кайсериспор", за который также выступают российские нападающие Федор Чалов и Герман Онугха, вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции.
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