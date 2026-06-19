Рейтинг@Mail.ru
Макаров расторг контракт с "Кайсериспором" - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:49 19.06.2026
Макаров расторг контракт с "Кайсериспором"

Макаров расторг контракт с "Кайсериспором" и подаст жалобу в ФИФА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский полузащитник Денис Макаров досрочно расторг контракт с турецким клубом «Кайсериспор» из-за невыплат заработной платы.
  • Футболист требует от клуба погашения задолженностей и применения спортивных санкций в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский полузащитник Денис Макаров досрочно расторг контракт с турецким клубом "Кайсериспор" из-за невыплат заработной платы, сообщается в Telegram-канале футбольной правовой компании "Алетейя".
Отмечается, что клуб не выплачивал Макарову зарплату на протяжении трех месяцев. 2 июня россиянин направил "Кайсериспору" претензию с требованием погасить задолженность в течение 15 дней, однако турецкая сторона ее проигнорировала.
"Сегодня в палату по разрешению споров футбольного трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой помимо погашения задолженностей футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода", - говорится в сообщении компании.
Макарову 28 лет, он перешел в "Кайсериспор" из московского "Динамо" в январе 2026 года и провел за турецкий клуб 13 матчей. По итогам сезона-2025/26 "Кайсериспор", за который также выступают российские нападающие Федор Чалов и Герман Онугха, вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции.
Мартин Крамарич - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Крамарич перешел из "Сочи" в "Крылья Советов"
18 июня, 16:35
 
ФутболСпортТурцияДенис МакаровФедор ЧаловГерман ОнугхаКайсериспорДинамо МоскваМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала