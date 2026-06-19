Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель командира 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Прохладный заявил, что ВСУ несут большие потери в Константиновке и не оказывают сопротивления.
- Российские бойцы ведут постоянный контроль за "малым небом" и уничтожают дроны ВСУ, пытающиеся залететь в российскую зону.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ несут большие потери в Константиновке, не оказывают сопротивления и бегут, заявил заместитель командира 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Прохладный.
"Сопротивления нет, противник бежит. Противник пытается на определённых участках просочиться, но, тем не менее, опять-таки, он вскрывается заранее и, соответственно, мгновенно уничтожается. То есть, противнику шансов никаких не оставляем. Не даем даже приблизиться. То есть у нас стоит глубоко эшелонированное наблюдение", - приводит слова Прохладного Минобороны РФ.
По его словам, российские бойцы ведут постоянный контроль за "малым небом". Все попытки ВСУ залететь в российскую зону, чтобы организовать наблюдение, сразу выявляются, а дроны уничтожаются, отметил замкомандира полка. Он добавил, что "противник морально подавлен" и "несет большие потери".
ВСУ в Константиновке действуют малыми группами по два-три человека, но встречаются и большие группы по восемь человек, рассказал Прохладный.
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